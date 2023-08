Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Michelle, de 34 años, que vive en La Victoria:

Doctora Moro, ahora que ya estoy sobre los 30 años y tras cuatro relaciones sentimentales fallidas, ya no quiero fregarla más, así que necesito de su sabiduría.

Conozco a Mauricio desde el 2015, cuando coincidimos en una fiesta de Año Nuevo en el sur de Lima. A esa fiesta yo fui con otro chico, pero por cosas de la vida terminé regresando a Lima con él. Nos hicimos amigos y hemos salido a diferentes lugares: teatro, cine, parques, presentaciones de libros, ferias, bares. En el tiempo de la pandemia del coronavirus nos distanciamos físicamente, pero a inicios de este año retomamos nuestras salidas. Han vuelto las risas, las largas conversaciones, los debates filosóficos, religiosos, deportivos y políticos.

Desde hace semanas me está enseñando a manejar bicicleta y me anima en los proyectos que tengo.

Mauricio ha tenido decepciones amorosas, al igual que yo, y siempre nos hemos aconsejado, incluso en temas familiares y laborales. Sé que es una buena persona, además de ser un chico inteligente.

En nuestras últimas salidas me ha dado tips de viajes e incluso me ha dicho para ir de paseo fuera de Lima. He estado a punto de decirle que sí, pero tengo miedo de que pueda ocurrir algo más, dada la admiración y confianza mutua que nos tenemos.

No quisiera que se eche a perder la amistad que cultivamos desde hace ocho años, pero si por pensar ello, tal vez, estoy dejando pasar al amor de mi vida. ¿Cuál es su consejo, doctora Moro?

CONSEJO

Estimada Michelle, entiendo la situación. Sin embargo, creo que debes considerar la posibilidad de que Mauricio solo te vea como una amiga. Por lo que leo, tú sí sientes algo por él. Sé prudente. Te puedes estar enamorando sin saber lo que realmente siente él. Ahora, si Mauricio también está interesado considero que ambos deberían evaluar su amistad y futura relación.

