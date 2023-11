Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Harumi, de 42 años, que vive en Rímac:

Harumi (42 años, Rímac). Doctora, no sé qué más hacer con mi marido. Por más que mis hijos y yo le explicamos, se niega a aceptar que ha engordado mucho este año. Lo peor es que sigue usando sus camisas viejas, parece un costal de papas a punto de reventar.

Sandro nunca ha sido “gordo”, por el contrario, solía cuidar bastante su salud, pero este 2023 empezó a consumir muchas golosinas. Al día puede comerse hasta tres paquetes pequeños de galletas, eso sin mencionar los odiosos Takis que le dejan un aliento apestoso.

La parte más vergonzosa, para mí como esposa, es ver que siga usando sus camisas antiguas con los botones a punto de estallar. Ya le hemos comprado ropa nueva, dos tallas más grande a la que solía usar, pero él se niega a ponérsela, señora Magaly. Es terco y no me quiere escuchar.

Cuando le quito sus snacks, Sandro se molesta muchísimo. No se da cuenta de que solo estoy intentando cuidar su salud. Él tiene ya casi 50 años, el sobrepeso a nuestra edad suele ser un riesgo para la salud. No sé si debo sentirme molesta o angustiada. Creo que este malestar inició cuando falleció su padre. Quisiera poder ayudarlo a retomar un estilo de vida sano, pero todo lo que le digo lo tomo como una ofensa y me hace renegar mucho. ¿Qué podría hacer para lograr que cambie?

CONSEJO

Estimada Harumi, el problema con tu esposo podría tratarse de algo más emocional que solo antojos de comida chatarra. Intenta hablar con él desde el amor, sin tus hijos presentes, para conectar como pareja y que te pueda expresar lo que le sucede. Una asesoría nutricional y acompañamiento psicológico son lo indicado en este caso.