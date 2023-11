Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Mario, de 42 años, que vive en Surquillo:

Señora Moro, necesito de su amable consejo. Me enamoré de una jovencita de 27 años y, luego de divorciarme de mi esposa, decidí invitarla a vivir conmigo, pero no todo salió como lo esperaba.

Mi idea inicial era tener una relación casual con ella, nada serio, pues aún no me recompongo de mi anterior matrimonio. Pero jamás esperé que, tras mudarse a mi casa, la muchacha llegara con su madre y hermano desde Ate para quedarse a vivir en las habitaciones de mi departamento.

Para mí es muy incómodo. Maricruz me dijo que su familia atravesaba un momento “difícil”, sin embargo, me parece que desea aprovecharse de mí para que yo pague los gastos de sus parientes. Desde hace más de tres meses me ha pedido costear las pensiones de su hermano, algunos útiles para sus sobrinos y más cosas.

Lo que más me da cólera es que es floja. Siempre se duerme hasta tarde con la excusa de que está haciendo su tesis, cuando en realidad se queda viendo películas en mi sofá. No quiere preparar ni desayunos ni almuerzos y cuando me atrevo a exigirle lo más mínimo se molesta.

Lo que menos soporto es que mi familia y exesposa hayan empezado a burlarse de mí como si fuera un tonto. Le pedí a mi pareja que su familia se vaya de mi casa, pero se indignó terriblemente. ¿Qué hago?

CONSEJO

Estimado Mario, no vives sana convivencia. Maricruz no tiene responsabilidades en tu hogar y eso es negativo para tu relación. Si sientes que se te está faltando el respeto o que se están aprovechando de ti económicamente, no tengas miedo de cortar lazos con ella. No es tu obligación darle hogar ni asumir sus gastos de sus familiares. Suerte.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe