Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Sandra, de 43 años, que viven en Jesús María:

Señora Moro, acudo a usted con un gran problema que me está dificultando la convivencia con mi pareja. Como sabe ha empezado a cambiar el clima en Lima y está haciendo un poco de frío por las noches. Yo quiero abrigarme al dormir colocando una frazada para estar más cómoda, pero mi pareja no me deja hacerlo porque él tiene calor aún.

Al inicio del mes pasado este tema era manejable, pero ahora que ya está haciendo más frío no puedo continuar así. Se supone que la cama es el lugar donde una pareja debe descansar plenamente, en mi relación la habitación se ha convertido en el escenario de pleitos que duran hasta altas horas de la noche.

Me parece injusto porque, incluso, sugerí colocar la frazada solo en mi lado de la cama, pero Sergio sigue insistiendo en que le hace calor. Ya no sé qué hacer. Lo peor es que ahora cada mañana me despierto con dolores de garganta porque siento mucho frío. Pareciera que a él no le importa mi salud. Esto no es amor.

Me siento profundamente triste porque extraño que las cosas sean como antes. Quisiera ponerle fin a este conflicto, así como también buscar lo mejor para mi comodidad y la de mi chico. ¿Qué podría recomendarnos para hallar la solución?

CONSEJO

Estimada Sandra, es muy común que las parejas discutan en la cama cuando la temperatura ideal para ambos no es la misma. Lo mejor para tu relación es que hables con Sergio para llegar a un acuerdo mutuo. Puedes abrigarte usando un pijama más gruesa y medias afelpadas para no sentir tanto frío por la noche. Ánimos y mucha suerte.