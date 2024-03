Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Juan Carlos, de 29 años, que vive en Callao:

Hola doctora, recurro a usted porque me encuentro muy preocupado. Ya no sé hasta dónde llegaré con el tórrido romance que vivo con Andrea. Ella está casada hace 5 años, pero siempre me está buscando para estar juntos, disfrutar del momento y pasarla súper bien en algún hostal recóndito. Ya le he dicho muchas veces que lo que hacemos es peligroso, pero siempre me insiste para que la haga suya.

Ella me jura que no quiere a su esposo, que es desdichada y que en mis brazos sí encuentra amor y placer, sin embargo, no es capaz de aclarar las cosas en su matrimonio, abandonar al tal Richard y solucionar los problemas que hay en su casa.

A mí me gusta mucho Andrea. Es hermosa, delicada, curvilínea, con una piel suave, es deliciosa. Me encanta dejar las huellas de mis besos en su cuerpo, recorrer sus curvas una y otra vez y disfrutar de la miel de su boca. Con ella la paso de maravilla, por eso no me puedo hacer de rogar cuando me dice para encontrarnos e un hostal.

Pero, pese al gran placer, está el temor de que su esposo averigüe todo y se arme la guerra. Yo no quiero problemas con nadie. No obstante, aunque sé que juego con fuego, me gusta estar con Andrea. Aunque ya le advertí muchas veces que lo nuestro no puede ser a menos que ponga punto final a su matrimonio, pero ella es muy terca y disfruta de este triángulo amoroso. ¿Qué me aconseja?

CONSEJO

Estimado Juan Carlos, claramente, Andrea solo está pasando el momento contigo, aunque ella te diga que no quiere a su esposo. Lo más recomendable es que seas fuerte y no caigas nuevamente en la tentación. Sal de esa relación antes de que sean descubiertos y todo pase a mayores. Si no puedes, pide ayuda a amigos, familiares o acude donde un profesional.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe