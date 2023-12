Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Walter, de 32 años, que vive en Comas:

Doctorcita, necesito su consejo para dejar de sentirme abrumado por la extraña moda de mi enamorada. Ella está utilizando esos patitos amarillos que aparecieron en el TikTok. La gente me mira raro en la calle cuando salgo con ella y me da un poco de vergüenza.

Marilyn es menor que yo por 3 años y hemos empezado a salir juntos apenas unos 5 meses. Cuando nos conocimos ella me pareció súper sexy y arreglada. Tiene muy buenos atributos, pero desde que se puso de moda usar los patitos “kawaii” ella se los coloca en el cabello dándole un aspecto bastante infantil.

No digo que sea malo que los use, pero siento que las personas no la toman en serio cuando la ven conmigo. Antes mis amigos me envidiaban por tener a una mujer tan guapa como enamorada, pero ahora se ríen de Marilyn y la llaman “otaku” o ridícula a mis espaldas.

Sé que puede sonar feo, pero empecé a salir con ella porque sentía que me elevaba como varón el tener una mujer tan guapa a mi lado. Ahora que adoptó esta moda infantil, me siento como un payaso. Le pedí que dejara de utilizar esos accesorios cuando salgamos juntos, pero me dijo que ella no cambiará su forma de vestir solo para complacerme.

Debo admitir que la quiero mucho. Si nadie se burlara de mí por su extraña moda ni siquiera me molestaría que usara los patitos. Incluso me compró uno para que los usáramos juntos, pero me preocupa verme ridículo como ella. ¿Qué puedo hacer?

CONSEJO

Estimado Walter, ¿por qué te preocupas tanto por la opinión de los demás? No dejes que las burlas de tus amigos afecten la relación que estás cultivando con Marilyn. Si prefieres su versión “sexy” antes que dejarla ser ella misma, cuestiónate si en verdad la amas. Las parejas no se lucen como trofeos. Reflexiona y anímate a experimentar tu lado divertido con ella. Suerte.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe