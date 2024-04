Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Alonso, de 32 años, que vive en La Victoria:

Señora Moro, acudo a usted con mucha preocupación. Hace poco descubrí por Facebook que mi enamorada, Mariana, está vendiendo los regalos y detalles que yo le hago para ganar dinero. Peluches, joyas de fantasía, todo lo remata en Marketplace y cree que no me he enterado.

Yo soy un hombre muy amoroso y detallista. Cuando conocí a Marianita ella me cautivó con sus bellos ojos y sonrisa única. Está de más decir que la he tratado siempre como una princesa. La invito a cenar, le envío regalitos en fechas especiales y detalles cuando mi corazón me lo manda.

Cuando descubrí que ella vende mis obsequios en lugar de conservarlos me quedó un mal sabor de boca. Le pregunté dónde guardaba todos los regalos que le hacía y ella me dijo: “mi mamá los tiene en cajitas en nuestro almacén”. Me mintió porque yo vi en Facebook que los vendía bajo otro nombre de usuario.

Siento que ella no me ama realmente y que más bien ha visto la oportunidad de hacer dinero con mis buenas intenciones. Me siento perdido y desorientado, no sé cómo enfrentar esta realidad en mi relación. Jamás esperé que me sucediera algo así y me quita las ganas de seguir siendo tan detallista con mis parejas. ¿Qué me aconseja?

CONSEJO

Estimado Alonso, si esto te afecta tanto debes revelarle tu sentir. Enfrenta a Mariana y explícale que ya sabes que ella vende los detalles que le das. Es probable que no lo haga con mala intención, pero si te está utilizando para generar dinero lo mejor es cortar esa relación. Por eso es mejor hablar del tema sin rodeos. Mucha suerte.