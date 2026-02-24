La pubertad es una etapa en la que el cuerpo crece más rápido que en cualquier otro momento después del primer año de vida. Según la Organización Mundial de la Salud y la Academia Americana de Pediatría, lo más importante en esta fase es asegurar suficiente energía, proteína y micronutrientes importantes para el desarrollo.

La proteína ayuda a formar músculo, huesos y tejidos, y debe provenir de alimentos como pescado, huevos, lácteos, menestras y carnes. El calcio y la vitamina D fortalecen los huesos, ya que hasta el 40 % de la masa ósea adulta se desarrolla durante la adolescencia. El hierro también tiene un rol destacado, especialmente en mujeres, para prevenir anemia y fatiga.

Tan relevante como elegir qué comer es prestar atención a la cantidad. Saltarse comidas puede limitar el crecimiento. Una alimentación suficiente, variada y basada en alimentos reales permite que el cuerpo alcance su máximo potencial de desarrollo en esta etapa decisiva.

