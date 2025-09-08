El yogur es un alimento lácteo fermentado que se obtiene al añadir bacterias beneficiosas a la leche, principalmente Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. Estas bacterias transforman la lactosa, el azúcar natural de la leche, en ácido láctico, lo que le da su sabor ligeramente ácido y su textura cremosa.

En el mercado peruano se pueden encontrar varios tipos. Está el yogur natural, que no contiene azúcares añadidos ni saborizantes, y también opciones saborizadas o con frutas, que suelen tener azúcar o algún tipo de endulzante. Hay versiones bebibles, otras tipo griego que son más espesas y con mayor contenido de proteína, así como presentaciones light o descremadas con menos grasa. Algunas variedades incluyen probióticos añadidos.

Para identificar un yogur natural, es importante revisar la etiqueta. Debe indicar que contiene solo leche y cultivos lácticos como ingredientes principales, sin azúcar, jarabes, colorantes ni saborizantes. Su sabor es más ácido, su color blanco o ligeramente crema, y su textura debe ser uniforme, sin grumos.

