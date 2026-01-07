Aunque a simple vista parecen iguales, un helado de leche y un helado de crema no son lo mismo, ni en ingredientes ni en valor nutricional.

El helado de leche se elabora principalmente con leche, azúcar y, en algunos casos, un poco de crema. Su contenido de grasa suele ser más bajo, alrededor de 3 a 6 %, por lo que resulta más ligero. Aporta calcio y algo de proteína, y generalmente tiene una textura menos densa y un sabor más suave.

Por su parte, el helado de crema utiliza como base crema de leche, además de leche y azúcar. Esto eleva su contenido graso a 8 a 12 % o más, otorgándole una textura más untuosa, mayor sensación de cremosidad y un sabor más intenso. También aporta más calorías: una porción puede contener entre 30 y 50 % más energía que un helado de leche del mismo tamaño.

En conclusión, el helado de leche es más liviano y adecuado para consumo frecuente, mientras que el de crema se disfruta mejor en porciones pequeñas y de forma ocasional.

