El calcio ayuda a mantener los huesos fuertes, pero no todas las personas necesitan suplementos. Sociedades como la International Osteoporosis Foundation y el American College of Rheumatology recomiendan primero obtener calcio de los alimentos y usar suplementos solo si la ingesta es insuficiente o existe osteopenia, osteoporosis o alto riesgo de fractura.

Los tipos más comunes son el carbonato de calcio y el citrato de calcio. El carbonato aporta más calcio elemental y funciona mejor cuando se toma con las comidas. El citrato se absorbe con mayor facilidad y es preferible para adultos mayores o personas con problemas digestivos.

La dosis debe dividirse, ya que el cuerpo absorbe mejor cantidades de hasta 500 mg por vez. También es importante asegurar suficiente vitamina D, porque sin ella el calcio no se fija bien al hueso.

Suplementar sin indicación no aporta beneficios y en exceso puede generar efectos adversos. La recomendación debe ser siempre individualizada y realizada por un especialista.

