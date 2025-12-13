El Perú tiene una riqueza enorme en alimentos nativos que muchas veces pasan desapercibidos en nuestra propia mesa. Se trata de productos como maca, kiwicha, tarwi, camote, yacón y aguaymanto entre muchos otros. Son alimentos que crecieron en nuestras tierras por miles de años y que hoy la ciencia reconoce por su alto valor nutricional.

Son importantes porque son naturales, nutritivos y funcionales. Aportan proteínas de calidad, fibra, minerales, antioxidantes y compuestos que benefician la energía, la digestión, la inmunidad y la salud metabólica. Además, al consumirlos se apoya a los agricultores y se fortalece nuestra identidad cultural.

En Las maravillas de tu despensa invito a redescubrir estos alimentos, entender qué aportan, cómo actúan en el cuerpo y cómo incluirlos en platos sencillos y agradables. De esta manera, comer saludable se vuelve más fácil, más variado y más cercano a nuestras raíces.

TE PUEDE INTERESAR:

Comer para vivir: ¿Qué es levadura nutricional?

Comer para vivir: Por qué recomiendo consumir pecanas

Comer para vivir: ¿La betarraga baja la presión?