El ayuno intermitente se ha vuelto muy popular, sobre todo en redes sociales, donde se presenta como una solución rápida para bajar de peso. No obstante, la mayor revisión científica disponible, publicada por la Biblioteca Cochrane, concluye algo claro, el ayuno ayuda a adelgazar, pero no es superior a una dieta tradicional basada simplemente en la reducción de calorías.

Este análisis revisó 22 ensayos clínicos en adultos con sobrepeso u obesidad y no encontró diferencias clínicamente significativas en la pérdida de peso entre ambos enfoques.

En el proceso de pérdida de peso, lo más relevante no es la frecuencia con la que se come ni los horarios específicos.

Que el método pueda mantenerse en el tiempo determina su efectividad. Si el ayuno resulta práctico, puede funcionar. De lo contrario, una alimentación equilibrada con porciones adecuadas logra el mismo resultado. Al final, lo que importa no es el momento de la comida, lo importante es la cantidad y el tipo de alimentos que se consumen.

