Las infecciones urinarias son frecuentes en los adultos mayores y, aunque el tratamiento es médico, algunos hábitos alimenticios pueden empeorar los síntomas o dificultar la recuperación.

Uno de los errores más comunes es beber poca agua. Cuando el consumo de líquidos es bajo, la orina se vuelve más concentrada y las bacterias permanecen más tiempo. Mantener una buena hidratación ayuda a “lavar” el sistema urinario.

Una recomendación importante es evitar bebidas irritantes como café, alcohol, refrescos y bebidas muy azucaradas, ya que pueden aumentar la irritación de la vejiga. El exceso de azúcar favorece el crecimiento de gérmenes y puede empeorar el control de la glucosa en personas con diabetes, lo que aumenta el riesgo de infección.

Priorizar el consumo de agua y una alimentación equilibrada puede ayudar al cuerpo a recuperarse mejor. Ante síntomas persistentes, siempre es importante consultar con el médico.

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