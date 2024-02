Si bien los chocolates y dulces son las opciones más tradicionales como regalo para celebrar el Día del amor y la amistad, en esta fecha también se aumenta el consumo de las bebidas con alcohol y de comidas, sobre todo cenas.

Si eres una persona cuyo peso no requiere de un control, tener estos excesos en este día no tendría mayor impacto ya que al retornar a la rutina diaria lo compensas. No obstante, cuidado porque abusar de estos alimentos podría ser motivo de indigestión e, incluso, de atención médica.

Por otro lado, si eres una persona que se encuentra a dieta, es importante tener en consideración algunos cuidados. Si optas por chocolate, debe ser menos 30g y alto en cacao; si vas a tener un brindis, los espumantes aportan menos calorías, y en caso te invitan una cena, procura que no sea muy tarde, evita las salsas espesas y asegura que incluya una buena cuota de vegetales. ¡Feliz San Valentín!

