La maca es una raíz peruana que crece en las alturas frías de los Andes y ha sido parte de la alimentación de los pueblos andinos por siglos. Aunque parece pequeña, es un alimento muy completo. Su mayor aporte es la energía, gracias a sus carbohidratos complejos que ayudan a mantenernos activos por más tiempo. También contiene fibra, que favorece la digestión, y minerales como calcio, hierro y potasio, importantes para los músculos y los huesos.

Lo especial de la maca son sus compuestos bioactivos, como los macaenos y macamidas. Estudios sugieren que estos componentes pueden mejorar la vitalidad, apoyar el rendimiento físico y ayudar a equilibrar el estado de ánimo. En mujeres, algunas investigaciones muestran que puede aliviar molestias del climaterio, y en hombres se ha asociado a mejora de la función sexual.

Es un alimento natural que complementa bien una dieta equilibrada.

