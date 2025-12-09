En Navidad se puede disfrutar de la comida, pero las personas con diabetes deben cuidar las porciones, los azúcares y los carbohidratos para mantener la glucosa estable.
La mesa navideña suele incluir panetón, chocolate caliente, arroz árabe, puré, guarniciones dulces y bebidas azucaradas, que pueden elevar rápidamente la glucosa. No se trata de prohibir, sino de servir porciones pequeñas, no repetir y acompañar siempre con verduras para equilibrar la comida.
También es importante cuidar las bebidas. Elegir agua, infusiones o versiones sin azúcar ayuda a que la glucosa no suba tanto, ya que muchas veces esto depende más de lo que bebemos que de lo que comemos. Priorizar proteínas magras como pavo o pollo brinda saciedad sin afectar la glucosa, y si se consume panetón conviene limitar la porción y acompañarla con agua en lugar de chocolate caliente.
