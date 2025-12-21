Si alguna vez comiste espárragos y luego notaste un olor fuerte en la orina, no estás sola. Este efecto es muy común y completamente normal. Los espárragos contienen un compuesto natural llamado asparagusic acid y, cuando lo digerimos, el cuerpo lo transforma en sustancias que contienen azufre, conocidas por su aroma intenso. Estas moléculas pasan a la sangre y luego se eliminan por la orina, lo que genera ese olor característico.

Lo curioso es que no todas las personas pueden percibirlo. Algunas producen estas moléculas pero no pueden olerlas, mientras que otras las detectan de inmediato. Esta diferencia depende de variaciones genéticas en el olfato, por lo que no tiene relación con problemas de salud ni con intolerancias.

No es algo negativo ni un signo de daño orgánico, simplemente indica que el cuerpo está procesando con normalidad los componentes de esta verdura. No hay motivo para dejar de consumir espárragos, ya que aportan fibra, vitaminas y antioxidantes beneficiosos.

