Una de las herramientas que en la ciencia nos permite dar recomendación son los estudios a gran escala que logran llegar a conclusiones que pueden inferirse a otras poblaciones.

Una de las evidencias, tal vez ya antigua, es la menor prevalencia de cáncer de colon en poblaciones africanas cuya dieta es muy alta en fibra. Evidencia a partir de la cual se ha estudiado muchísimo los diferentes tipos de fibra, sus fuentes y sus beneficios como el de la prevención del cáncer de colon.

La fibra es un nutriente súper importante. Pertenece al grupo de los carbohidratos; sin embargo, no es fuente de energía como lo es el arroz o la papa. Nuestro sistema digestivo no es capaz de digerirla. No obstante, mantiene interacciones físicas en el tránsito digestivo hasta que llega al colon.

Hay diversos tipos de fibra. Una de ellas es la fibra soluble que tiene la capacidad de formar gel en la medida que va hidratándose dentro o fuera de nuestro cuerpo (según la preparación, por ejemplo: chía remojada) y de esa manera reduce la absorción de colesterol y también lo elimina.