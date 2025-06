La freidora de aire se ha vuelto la estrella de la cocina rápida. ¿La promesa? Comidas “fritas” sin aceite. Y sí, es una buena opción si quieres reducir la cantidad de grasa, porque usa aire caliente en lugar de sumergir el alimento en aceite. ¿Ventajas? Menos calorías, menos grasas saturadas y menos olor a fritura en casa.

¿Desventajas? No todo queda igual de crocante, y algunos modelos no cocinan de forma pareja si los sobrecargas. Además, no es mágica: si le pones nuggets, papas congeladas, tequeños o empanadas industrializadas, siguen siendo ultraprocesados y seguirán siendo poco saludables.

Sobre los nutrientes, depende del alimento y del tiempo de cocción. En general, conserva mejor las vitaminas que una fritura tradicional.

¿Y es 100 % sin grasa? Solo si no le echas ni una gota de aceite, pero muchos le agregan una cucharadita para mejorar el sabor. Con equilibrio, puede ser una buena aliada.

