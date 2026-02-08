En el hipotiroidismo no existen alimentos “prohibidos” de forma absoluta, y este es un mensaje importante. Las principales guías clínicas y sociedades endocrinológicas coinciden en que la alimentación no reemplaza el tratamiento médico, pero sí puede acompañarlo como parte del manejo integral.

Algunos vegetales como col, brócoli, coliflor, repollo o soya contienen compuestos llamados bociógenos, que pueden interferir de manera leve con el uso del yodo por la tiroides. Sin embargo, esto ocurre solo con consumos muy elevados y cuando se ingieren crudos. La cocción reduce este efecto de forma significativa, por lo que no es necesario eliminarlos de la alimentación.

Lo que se recomienda moderar son los alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares, grasas trans y sodio, ya que favorecen la inflamación y el aumento de peso, situaciones frecuentes en el hipotiroidismo. También es importante evitar el uso excesivo de suplementos de yodo sin indicación médica. Más que prohibiciones, el enfoque adecuado se basa en equilibrio, variedad y un tratamiento correctamente controlado.

