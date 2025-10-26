La dieta planetaria es un modelo de alimentación diseñado para cuidar la salud de las personas y del planeta al mismo tiempo. Propone reducir el consumo excesivo de carne roja y alimentos ultraprocesados, y dar más protagonismo a las verduras, frutas, menestras, granos integrales, semillas y aceites saludables. No busca prohibir alimentos, sino equilibrar las porciones para que el impacto ambiental sea menor y la dieta sea más nutritiva.

Según esta propuesta, la mitad del plato debería estar lleno de alimentos de origen vegetal, mientras que la otra mitad combine proteínas de buena calidad, priorizando pescado, huevo, pollo y menestras, dejando la carne roja para ocasiones puntuales. Además, recomienda evitar el desperdicio de comida y elegir alimentos locales y de temporada.

Adoptar una dieta planetaria no solo protege el corazón y ayuda a prevenir enfermedades, también reduce la huella ambiental.

