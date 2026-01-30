Una harina integral es aquella que conserva todas las partes del grano: el salvado, el germen y el endospermo. Esto no es una opinión comercial, sino una definición técnica respaldada por la FAO y el Codex Alimentarius.

¿Por qué importa? El salvado aporta fibra, el germen contiene vitaminas, minerales y grasas saludables, y el endospermo provee energía. Cuando una harina es refinada, se eliminan el salvado y el germen, perdiéndose gran parte de la fibra y los micronutrientes.

Ojo con la etiqueta

“Integral” debe indicar harina integral de trigo, avena, maíz u otro cereal.

El color oscuro no garantiza que sea integral; puede tratarse de harina blanca teñida o mezclada.Si el primer ingrediente no dice “integral”, no lo es.

Elegir harinas integrales ayuda a mejorar la digestión, la saciedad y la salud metabólica. Es importante leer los ingredientes y no confiar solo en el color.

