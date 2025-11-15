El material de la olla influye en la seguridad y calidad de los alimentos. El acero inoxidable es el más recomendado porque no libera metales ni altera el sabor, resulta duradero y es fácil de limpiar, ideal para hervir, saltear o preparar guisos.

Las ollas de hierro fundido distribuyen muy bien el calor y mantienen la temperatura, lo que las hace perfectas para cocciones lentas; solo hay que secarlas bien para evitar que se oxide.

Las de vidrio o cerámica son seguras y no reaccionan con los alimentos, aunque resultan más frágiles. Las de aluminio anodizado son livianas y conducen bien el calor, pero deben estar en buen estado y sin rayaduras. En cambio, las ollas con recubrimiento antiadherente deteriorado pueden liberar sustancias tóxicas y deben ser reemplazadas.

En resumen, elige materiales seguros, sin recubrimientos dañados, y evita utensilios metálicos que rayen la superficie. Así proteges tu salud y conservas el sabor natural de los alimentos.

