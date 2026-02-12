Cuando un chocolate indica “alto en cacao”, se refiere al porcentaje de ingredientes que provienen del grano de cacao, como la masa y la manteca de cacao, y no a su nivel de dulzor. Un chocolate de 70%, 80% o más contiene mayor proporción de cacao y menor cantidad de azúcar.

Desde el punto de vista nutricional, esto resulta más favorable porque el cacao aporta polifenoles con acción antioxidante, además de minerales como magnesio y hierro, y compuestos asociados a la salud cardiovascular. A mayor porcentaje de cacao, mayor concentración de estos componentes y menor carga de azúcar añadida.

En cambio, los chocolates con bajo porcentaje de cacao suelen tener más azúcar, grasas añadidas y aditivos, y muy poco cacao real.

Más cacao no significa comer más chocolate. Una porción pequeña de 10 a 20 gramos, es decir, 1 o 2 cuadraditos, es suficiente y aporta entre 55 y 120 kcal, según la evidencia y las guías de consumo.

