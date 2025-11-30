En el Perú muchas personas no tienen el hábito de comer pescado en la noche, aunque no existe ningún problema en hacerlo. Es una alternativa ligera, nutritiva y fácil de digerir, ya que aporta proteína de alta calidad, omega-3 y minerales que el cuerpo aprovecha sin causar pesadez. Por ello resulta ideal para una cena que no deje sensación de llenura ni incomodidad antes de dormir.

En diversos países sí es común consumir pescado por la noche. En Japón la cena suele incluir preparaciones al vapor o a la plancha, mientras que en el Mediterráneo, especialmente en España, Italia y Grecia, forma parte habitual de las comidas nocturnas debido a su ligereza y a sus beneficios para el corazón.

La ventaja es clara porque una comida con pescado favorece la saciedad, ofrece nutrientes sin exceso de calorías y permite una digestión tranquila, además de que el omega-3 contribuye a la salud cerebral y cardiovascular. Así que sí, puedes comer pescado en la noche y disfrutarlo como una excelente opción.

