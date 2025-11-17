El vinagre de manzana con madre es un producto natural sin filtrar que conserva las sustancias formadas durante la fermentación. Esto explica su aspecto turbio y la presencia de compuestos beneficiosos como enzimas y polifenoles. No es un probiótico, aunque puede apoyar la salud intestinal porque su ácido acético favorece una digestión más ligera, ayuda a evitar la pesadez tras comidas abundantes y contribuye al equilibrio de la microbiota.

Aun así, no resulta adecuado para todas las personas. Si se consume sin diluir o en exceso puede irritar el estómago, empeorar la gastritis o el reflujo y dañar el esmalte dental. También existe la posibilidad de que interactúe con ciertos medicamentos, por lo que conviene ser prudente con su uso y conocer las necesidades individuales antes de incorporarlo a la rutina diaria.

Lo más recomendable es tomarlo mezclado con agua o incluirlo dentro de las comidas y evitar siempre las grandes cantidades. La dosis adecuada debe ser indicada por un nutricionista que podrá valorar cada caso y asegurar un consumo seguro y apropiado.

