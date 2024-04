Además de ser muy nutritivo, la recomendación de consumir pescado es, principalmente, por ser uno de los pocos alimentos fuente de omega 3. Este ácido graso forma parte de las membranas celulares y es una composición muy importante de las células del sistema nervioso. Gracias a este tipo de grasa hay plasticidad en las células y permite un mejor intercambio de nutrientes y otras moléculas importantes.

Nacemos con mil millones de neuronas y todas necesitan de omega 3 del tipo EPA y DHA, pero nuestro cuerpo no es capaz de formar este nutriente esencial y sólo lo obtenemos de los alimentos fuente (pescado, mariscos, algas marinas) o de suplementos de omega 3.

¿Si la persona no consume alimentos o no se abastece de omega 3 qué puede pasar con esas células? La consecuencia es que los intercambios y la comunicación entre estas células no se dará al máximo potencial pero, al mismo tiempo, los tipos de grasa de reemplazo suelen relacionarse con enfermedades degenerativas.

TE PUEDE INTERESAR:

Comer para vivir: ¿Cómo elegir el menú familiar?

Comer para vivir: ¿Qué significa hacer actividad física?

Comer para vivir: ¿Cómo utilizar los edulcorantes?