Aún siendo saludable y natural, comer mucha palta puede causar sobrepeso e indigestión. Cien gramos de palta que representa, en promedio, ¼ de unidad aporta 160 calorías, el equivalente a casi 2 panes francés de 30g cada uno.

Esta equivalencia no debe servir para contar calorías, sino para mostrar que es un alimento energético y, en la medida que no haya movimiento físico suficiente, el exceso puede almacenarse como grasa en el cuerpo.

Por otro lado, para digerir esa grasa, la vesícula debe secretar bilis para emulsionarla y permitir luego su absorción. Las personas con alteraciones en la función de la vesícula, así como quienes tienen hígado graso, tendrían que restringir o reducir su consumo.

Una cucharada sopera sería una cantidad adecuada para el desayuno. Si es parte de la ensalada, ¼ de unidad estaría bien y debe considerar que el plato de fondo no sea contundente ni alto en grasa. Puede consumirse a diario si es que no hay otra alternativa de grasa vegetal (nueces, aceituna, etc.).

