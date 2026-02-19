Cuando el calor se intensifica, el cuerpo requiere ajustes sencillos pero precisos para mantener el equilibrio interno. La sensación de sofoco, cansancio o inquietud suele estar vinculada tanto a la alimentación como al ritmo diario. Regular estos factores permite transitar los días cálidos con mayor ligereza y bienestar.

Uno de los elementos más determinantes es el horario de las comidas. Comer antes de que caiga la noche facilita un descanso más profundo y reparador. Durante la noche, el organismo inicia un proceso natural de desaceleración, y ingerir alimentos tarde activa el metabolismo, eleva la temperatura corporal y genera agitación interna, dificultando conciliar el sueño. Optar por comidas tempranas y livianas contribuye a despertar con sensación de frescura y claridad mental.

El estado emocional influye directamente en la percepción del calor interno. La ansiedad y la angustia aumentan la actividad metabólica y favorecen la sensación de bochorno. Mantener horarios ordenados, pausas activas y momentos de descanso ayuda a conservar la armonía del sistema nervioso y a regular mejor la temperatura corporal.

Reducir la cantidad de comidas diarias y priorizar preparaciones sencillas facilita la digestión y evita sobrecargar al organismo. Alimentos frescos, frutas con alto contenido de agua, vegetales suaves y cereales ligeros acompañan al cuerpo sin exigir gasto excesivo de energía. Durante las horas centrales del día, una breve siesta disminuye el desgaste provocado por el calor.

Dormir temprano se convierte en una estrategia clave. El descanso adecuado permite liberar tensiones acumuladas y regular los procesos internos con mayor eficiencia.

Una técnica muy práctica consiste en mojarse las orejas. En el internado, durante las estaciones de verano y al usar bata, guantes y gorro quirúrgico en neonatología, donde la asepsia es fundamental, se mojaban las orejas y la sensación de frescura se mantenía durante todo el pase de visita. Con el tiempo, compañeros y ahora colegas adoptaron la misma práctica..