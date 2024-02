Algo que siempre llamó mi atención es cuando voy al mercado y escojo, por ejemplo, zapote y otras personas me preguntan qué fruta es. También me ha pasado que cuando he ido a algún centro educativo para capacitar sobre loncheras, los escolares solo conocen la clásica manzana, plátano o mandarina.

Según el INS, tan sólo el 11.3% de peruanos mayores de 15 años consumen suficiente fruta y verdura. La pregunta del millón, siendo el Perú un país que cuenta con más de 600 especies de fruta y una gran variedad de verdura, es por qué consumimos tan poco.

Revisando algunos estudios, los principales motivos se basan en que en los lugares de trabajo o estudio, por ejemplo, cafetines o kioscos no tienen acceso a fruta fresca. Otra causa es la pereza o falta de tiempo para lavar, pelar y cortar una fruta o verdura fresca en ensalada. Y, por lo general, la alternativa práctica para estos alimentos resulta ser lo empacado, cuyo valor y calidad nutricional suele ser mucho menor.

