Este es un tema controversial ya que aún hay profesionales de salud que, indefectiblemente, restringen los cítricos en la medida que exista una gastritis crónica o aguda. Sin embargo, hay muchas personas que toleran muy bien cítricos como mandarina, naranja y limón y no le genera malestar a pesar de la gastritis. En estos casos es recomendable mantenerla con moderación.

Esto se sustenta debido a que la vitamina C que aportan cubren fácilmente las necesidades del organismo. Por otro lado, las frutas cítricas suelen ser fuente de vitamina A que es importante para mantener en buen estado la piel, incluyendo las mucosas que recubren la cavidad interna del estómago.

En tanto, quienes no toleran lo cítricos por diversos motivos, la papaya y el mango son buenas opciones para sumar vitamina A y vitamina C. Es preferible consumirlas frescas, picadas y sin dejarlas expuestas sin piel mucho tiempo. Recordemos que la vitamina C es lábil a la exposición del oxígeno y luz.

