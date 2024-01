Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Lorena, de 37 años, que vive en Chorrillos:

Doctora Moro, mi novio decidió darme una sorpresa por fin de año, pero es lo peor que ha podido hacer. Resulta que Sergio se rapó y se tiño el cabello de rubio, al mismo estilo del cantante rapero Eminem.

Este nuevo corte es consecuencia de una tendencia que surgió en TikTok y que muchos hombres imitaron. Sin importar sus rasgos ni color de piel, todos se rapaban, se decoloraban y luego se pintaban el cabello rubio. Yo era adicta a estos videos porque varios chicos quedaban increíbles, pero a mi pareja no le sentó para nada este estilo.

Mi chico es de piel morena y a sus facciones no le favorecen este nuevo look o, al menos, es lo que yo creo. También mis amigas piensan lo mismo. Lo que más me duele es que Sergio se arruinó los hermosos rulos que tenía y que me encantaban.

Señora Moro, con su nueva apariencia parece un malandro. Me dio coraje que no me comentara sus intenciones de hacerse ese cambio tan radical. Yo lo hubiera asesorado, Ahora él solo me dice que el pelo crece, pero cuánto tiempo tendrá que transcurrir hasta que su cabello esté bonito nuevamente.

Yo estoy bastante enojada. Mi pareja debió informarme su decisión porque si estamos en una relación lo más lógico es que conversemos este tipo de cosas. ¿Qué opina al respecto?

CONSEJO

Estimada Lorena, le estás dando demasiada importancia a la apariencia de tu pareja. No es correcto que critiques cómo luce ni es obligación de Sergio informarte sobre los cambios de look que se hará. Si realmente lo amas, el físico debería quedar en su segundo plano. Está bien que quieras asesorarlo, pero la decisión dependerá de él. Piensa bien las cosas. Suerte.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe

