Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Percy, de 51 años, que vive en Comas:

Señora Moro, estoy al borde de la desesperación e, incluso, a un paso del divorcio. Le escribo porque necesito un consejo sensato sobre mi actual situación.

Resulta que mi mujer decidió que su madre se mudara con nosotros. Y doña Laura es demasiado conflictiva. Yo soy una persona que suelo evitar los problemas, pero esta señora desquiciaría hasta al mismo Papa Francisco.

Mi suegra vive en Chiclayo y, cada año, viaja en estas fechas para pasar las vacaciones de verano con nuestros hijos. Esta temporada siempre es un suplicio para mí, pero la soporto porque sé que a finales de febrero se marchará. No obstante, mi mujer me ha comunicado que su madre se mudará con nosotros por un tiempo indefinido.

He discutido con mi esposa porque esa decisión la debimos haber tomado los dos. Sin embargo, mi pareja solo se victimiza y me acusa de ser una mala persona.

Doctorcita, estoy harto de hacer lo que a mi mujer se le antoje. Prácticamente, estoy pintado. Le he dicho que su mamá solo puede estar con nosotros hasta marzo. Si no se va en esta fecha, el que se mudará de casa soy yo porque no puedo convivir con una persona tan problemática. Me roba la paz. ¿Qué opina sobre esta situación, señora Moro? Ayúdeme, por favor.

CONSEJO

Estimado Percy, es natural que te sientas abrumado si una persona con la que no tienes buena relación se mudará a tu casa, pero tienes que conversar con tu pareja y preguntarle las razones por las que su mamá vivirá con ustedes. La comunicación es clave en una relación y ambos están fallando en ese aspecto. Conversen y lleguen a un acuerdo.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe

