Hoy te cuento la historia de Elena, de 50 años, que vive en Breña:

Doctora Moro, siento vergüenza de contarle mi historia, pero no puedo más, por culpa de mi esposo somos los vecinos más odiados ya que Roberto es extremadamente chismoso.

Cuando lo conocí, hace 25 años, mi pareja me dijo que su peor defecto era ser “curioso”. Pero, con el paso del tiempo, fui descubriendo que era un entrometido de la vida de los demás. Al principio, sus chismes giraban en torno a la familia, pero desde que dejó de trabajar, husmea en la vida de todas las personas del barrio.

Hace una semana, incluso, lo descubrí despierto a las 3 de la mañana, parado en la ventana. Cuando le pregunté qué hacía, avergonzado, me confesó que quería saber a qué hora llegaba mi comadre. Yo le respondí que ese no era su asunto y que, además, mi amiga estaba separada y podía hacer con su vida lo que quería.

Nuestros vecinos han empezado a mostrar su molestia por la conducta de mi esposo. La vez pasada, en el mercado, una señora me dijo que había notado que mi marido siempre estaba atento a los movimientos de su hija y yo solo respondí que era su imaginación. Sin embargo, en el fondo sabía que sí era cierto.

Ya he hablado con Roberto y se enoja por mis recriminaciones. No quiere aceptar que está mal lo que hace. ¿Qué hago, señora Moro? No quiero ganarme enemigos gratis por la chismosearía de mi pareja.

CONSEJO

Estimada Elena, es momento de sentarte a conversar seriamente con tu pareja y mencionarle los impases que estás teniendo por culpa de su conducta. Sugiérele a tu esposo que encuentre un pasatiempo o un emprendimiento para que invierta mejor su tiempo. En caso no haya mejora, lo ideal sería que busque ayuda profesional. Suerte.

