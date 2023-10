El tallarín es una de las variedades más comunes de pasta y la que suele estar presente en preparaciones caseras en diferentes regiones del país. No todos acostumbran comprar el tallarín empacado, hay ciudades como en Apurímac donde se hace en casa.

Siendo el trigo su principal ingrediente, aporta mucho carbohidrato pero, a diferencia de otros carbohidratos, el del tallarín se digiere y absorbe con celeridad lo que permite utilizarse de manera rápida también, conveniente en quienes realizan trabajo físico o deporte.

En personas sedentarias o con sobrepeso, hipotiroidismo, diabetes, pre diabetes y resistencia a la insulina, esta característica no es conveniente. Al absorber con rapidez dicha fuente de energía y no utilizarla por la falta de movimiento o porque el cuerpo no es eficiente en gastarla, estos carbohidratos se pueden almacenar en el cuerpo en forma de grasa.

Una manera de reducir esta posibilidad está en controlar la cantidad. Una taza de tallarín al dente combinado con vegetales crudos es una buena opción.

