En el Circuito de Sachsenring, durante las clasificaciones para este fin de semana, el múltiple campeón de MotoGp e ídolo español Marc Márquez perdió el tren delantero de su Honda al final de la recta, justo cuando Johann Zarco salía a pista desde los garajes, y el impacto resultó impresionante, felizmente sin graves daños personales.

La Honda de Marc Márquez se deslizó y fue a impactar contra la moto Ducati Desmosedici de Zarco, que partió por la mitad.

La suerte, un milagro puede decirse, es que la moto del español no impactó contra el cuerpo del francés, que acabó postrado en el suelo, sobre el asfalto, pero todo indica sin fracturas.





Acusa a Zarco

El piloto de Honda explicó este viernes en Sachsenring cómo había ido la dinámica del pavoroso accidente y, por supuesto, culpó a Zarco.

Márquez (93) hizo volar a Zarco.

“Sí, sí, en la caída con Zarco, la verdad: soy de los que cuando tengo la culpa levanto la mano. Esa caída, esa situación si alguien la podía evitar era Zarco. Esa situación, la caída no, la caída me caigo yo. Se ha visto siempre en esa curva, es muy fácil caerte cuando empujas para el tiempo, venía en vuelta lanzada para hacer el tiempo, se me ha bloqueado de delante y y a está. Ahí es donde entra el factor en el que debe mirar el piloto que viene de boxes, y si ve que vienen piloto rápidos debe frenarse en el carril, no en la salida. No te está estorbando en ningún momento, pero está creando una situación peligrosa. Por suerte y afortunadamente los dos hemos salido ilesos”.

Imágenes del accidente

Acá, en este video, se ve cómo Marc Márquez se va encima de Zarco:

Se limpia

Criticas llovieron a Marc Márquez por no ir a preocuparse por el estado de Zarco tras la caída, al irse al box a buscar la otra moto para intentar volver a salir y clasificar.

“Es muy simple de explicar, lo he visto mil veces durante todos estos años con otros pilotos. Mi intención no era coger la otra moto, no la tenía ni preparada, he vuelto al box, pero sabía que la moto no estaba, no tenía opción a la Q2. Pero en el momento que tu te caes con otro piloto si está en la grava contigo te puedes acercar a interesarte, pero si cae en medio de la pista, una vez ves que está consciente y sentado, lo único que haces si vas allí es estorbar a los comisarios y crea más peligro todavía en la situación. Una vez ha terminado el entrenamiento he ido a verlo y me he interesado por él, como siempre hago. Que me ataquen, lo respeto. Pero la situación, si alguien podía evitarla, era Zarco”, insistió.

Zarco replica

Al comentar sobre el incidente, Zarco cree que culparlo está mal y dice que Márquez está “perdiendo un poco el control cuando habla”.

Márquez y Zarco viven para contarla.

“Creo que podemos decir que fue una especie de incidente de carrera”, dijo Zarco. “Esto puede pasar, aunque sería mejor que no pasara. Podemos decir que la salida del pitlane es un poco complicada, pero estamos acostumbrados y tratamos de tener cuidado”.

“Estaba esperando afuera, salí del pitlane, luego estaba frenando, luego giré y vi venir un grupo grande. Levanté la motocicleta, luego vi la de Marc. Levanté un poco más y solo golpeó mi motocicleta y no mis piernas o pies”.

“En primer lugar, al menos podría haber venido cuando yo estaba en el piso. Puedo entender que quería correr hacia su motocicleta para obtener otro tiempo de vuelta, pero debido a la bandera roja pudo haber visto que estaba bien”.





