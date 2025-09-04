El presidente de China, Xi Jinping, advirtió que el mundo enfrenta la elección “entre la paz y la guerra” durante la mayor parada militar de la historia moderna del país, en la Plaza de Tiananmen. Un mensaje, sin dudas, dirigido a Estados Unidos.

China celebró el miércoles un masivo desfile militar en el centro de Beijing para conmemorar el 80º aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, lo que demuestra el compromiso del país asiático con el desarrollo pacífico en un mundo aún plagado de turbulencias e incertidumbres.

Al lado de los mandatarios de Rusia, Vladimir Putin, y Corea del Norte, Kim Jong-un, vio desfilar, entre otras armas, drones con inteligencia artificial, misiles antibuque hipersónicos y misiles balísticos intercontinentales Dongfeng-5C, con alcance hasta Estados Unidos.

Advertencia

El despliegue, más allá de ser visto como una demostración de fuerza presidida por el líder chino Xi Jinping, se ubica en el panorama global como una suerte de advertencia que pone sobre la mesa de sus rivales históricos las capacidades de defensa con las que cuenta este territorio, a fin de que, en el caso de pensar en desafiar su soberanía, lo evalúen con mesura.

Poderío militar

Esta demostración de poderío militar por parte de China contó con la presencia de una multitud de más de 50,000 espectadores e implicó la participación de 10,000 soldados en el que marca ya un hito histórico, al representar el desfile más extenso de este tipo en los últimos años en ese territorio, uno que se alza como un mensaje de ambición, desafío y defensa ante un mundo expectante, en conflicto y permanentemente alerta.

