Acostumbrados a movilizarse en bicicletas, motos y autos eléctricos ecoamigables, los chinos también lo hacen en camellos, sobre todo para pasear y disfrutas del hermoso paisaje de su país.

Eso es lo mejor, ir en camello, un noble animal, en el paraje natural de la Montaña Mingsha y el Manantial Creciente, en Dunhuang, en China.

Los camellos, bien cuidados, se alquilan para los paseos.

Ruta de la Seda

En su día una parada importante en la antigua Ruta de la Seda, en la provincia de Gansu, al noroeste de China, se trata hoy de un área turística para paseos al aire libre.

Este año, muchos visitantes -sobre todo familias enteras- optaron por recorrer las dunas de arena y la antigua ciudad de Dunhuang en camello.

