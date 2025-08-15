La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente presentó una denuncia para investigar si asesinaron al querido Tío Lucho, el cocodrilo americano (Crocodylus acutus) de 50 años emblemático de la comunidad de La Ventanilla, en Oaxaca, México.

El animal era muy estimado por grandes y chicos y en México lo lloran.

Sus cuidadores dijeron que fue herido en una “pelea” con otros animales, pero se descubrió que en un taller le provocaron una herida al “operarlo” como demostración al público, sin contar con permiso alguno.

Defensa

Sergio, integrante de una de las dos cooperativas que gestionan la reserva, explicó que el deceso del reptil se debió a un conflicto natural entre ejemplares y desmintió versiones que atribuyen su muerte del animal a un mal manejo por parte de los cuidadores.

Impresionante

Tío Lucho era un animal imponente: medía aproximadamente 4.40 metros y pesaba cerca de 500 kilogramos, aunque su especie puede alcanzar hasta 7 metros de largo y 800 kilos en su etapa adulta.

Su longevidad y tamaño lo convertían en una figura emblemática para turistas y residentes, quienes lo admiraban durante los recorridos por el santuario.

