La serie coreana “El Juego del Calamar” ha generado tanta repercusión que en redes sociales -especialmente en Facebook- miles de personas reportaron fake news sobre la supuesta desaparición de un anciano que necesitaba ‘ayuda’ para regresar con su familia, pero resulta ser el jugador 001.

Si bien las denuncian no se hicieron esperar, todo parte porque existen cibernautas que desconocen la actuación de este personaje y replican toda obra social generada para colaborar en la búsqueda de ciudadanos perdidos.

En México y Colombia empezaron a circular fotografías del Oh Il-nam o participante 001 -protagonizado por Oh Young Soo- donde aparece sentado mientras espera que un concursante tenga la amabilidad de jugar con él para el reto de las canicas, donde supuestamente murió.

“En redes sociales circula de forma viral la imagen de un señor de la tercera edad que está perdido y necesita llegar a casa”, escribió la página Desde la Redacción Multimedios.

“Pues hoy te decimos que esto es falso, pues el hombre de la imagen se trata del actor Oh Young-soo, de la exitosa serie, “El Juego del Calamar” de Netflix”, agrega la publicación, adjuntando fotografías del veterano actor apareciendo en la serie.

“Actores de El Juego del Calamar”

Lee Jung Jae como Seong Gi-hun (No. 456)

Park Hae Soo como Cho Sang-woo (No. 218)

Heo Sung Tae Tae como Jang Deok-su (No. 101)

Wi Ha Joon como el detective Hwang Jun-Ho

Oh Young Soo como Oh Il-Nam (No. 001)

HoYeon Jung como Kang Sae-byeok (No. 067)

Kim Joo Ryung como Han Mi-nyeo (No. 212)

Lee Yoo Mi como Ji-Yeong (No. 240)

Anupam Tripathi como Abdul Ali (No. 199)

