Un joven, Rodrigo, relata cómo Dany Páez, quien ha sido su figura paterna desde que tenía 1 año, recibe su petición para que lo adopte por el cariño que se tienen. Y es que papá no es el que engendra, sino el hombre que ama y cuida a alguien como lo hace un verdadero padre, un varón con valores.

En Tiktok se ha hecho viral en Argentina la acción Rodrigo, un joven originario de ese país que le entrega a su padrastro una carta donde le pide que sea su padre, adoptándolo formalmente.

En el video se observa cómo el joven se acerca al comedor, dónde están disfrutando de sus alimentos, y le entrega un sobre al esposo de su mamá (padrastro) que lea en voz alta la carta que se encuentra dentro.

Historia profunda

Rodrigo explica su historia y cuenta como Dany Páez, ha sido su figura paterna desde que tenía un año, pues cuenta que él no quería tener el apellido con el que nació, pues corresponde a una persona que no conoce, fue hasta que comenzó a crecer cuando decidió iniciar con la idea de que fuera Dany quien le diera sus apellidos, pero que fuese de una manera más natural junto con toda su familia, como lo fue en este caso.

En uno de los papeles que le dio, le explica que la adopción de su parte es algo que los dos han estado esperando siempre, incluso hizo énfasis en que lo espera desde que estaba chiquito.

Papá, siempre

Al final de la carta escribió: ‘¿te animarías a ser mi papá?‘, después le entrega un documento que tienen que llevar, pues ya tenía todo listo para realizar la adopción, eso sí, siempre y cuando él también así lo quisiera.

El hombre, ante tan conmovedora propuesta de inmediato dijo que si, diciendo exactamente: ‘¡Cómo que no voy a aceptar, si siempre fuiste mío!‘.

Apoyo en redes

Ello se hizo viral tan emotivo momento entre los dos, haciendo llegar hasta las lágrimas a los usuarios de la plataforma.

‘Gracias Dany Páez por ser más que mi papá, sos mi confidente, mi mejor amigo, gracias por elegirme, porque realmente vos me elegiste a mi como tu hijo, siempre me dijiste que la sangre no hace a la familia sino el amor que sale desde el corazón’, escribió el joven como descripción del video.