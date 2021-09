La historia de Karen Mejía se hizo viral en redes sociales debido al castigo que le dio a su hija, pues la puso a vender dulces como escarmiento porque no solo la irrespetaba, sino que no valoraba todo lo que le daba.

De acuerdo con la mujer, su hija no estaba satisfecha con todo lo que le daba, al parecer, a la menor le parecía que era muy fácil ganarse la plata, por lo que cada vez no solo le exigía más, sino que no era conforme con nada.

Asimismo, la pequeñita era rebelde y no respondía en el estudio, por lo que cansada de sus malos comportamientos decidió hacerle un cartel y ponerla a vender dulces en la calle.

“Vendo chicles porque no valoro lo que tengo”, decía el cartel que cargaba la menor.

Tras su publicación en Facebook, cientos de cibernautas no pararon de felicitarla mientras que otras repudiaron el hecho.

TE PUEDE INTERESAR