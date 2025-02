Una confirmación de que algunas mujeres mienten al denunciar a “acosadores” se ha dado en México, donde una pasajera amenazó con mandar a la cárcel a un chofer por “acoso sexual” que nunca existió.

El video es viral, ya que felizmente el taxista tenía una cámara que grabó todo para demostrar que la acusación de la mujer era una completa falsedad. Y es que sin video, seguro que iban a creer a la mujer, como siempre sucede.

En redes se comenta, por ello, que no todas las mujeres denunciantes dicen la verdad. Y que, por supuesto, eso de decir que se debe creer siempre a quien denuncia es un grave error.





Mala mujer

En Ciudad de México, un taxista de Uber mostró un video en que se ve que una pasajera lo amenazó con denunciarlo por acoso sexual porque el hombre se negó a acelerar y violar las normas de tránsito con el fin de llevarla más rápido a su trabajo, como ella exigía, y le pidió que se baje del vehículo, en México DF. “O te apuras o te meto a la cárcel 5 años”, amenazó la mentirosa.

Los hechos habrían ocurrido el pasado 23 de enero en Avenida Revolución, cerca de Mixcoac, en la Ciudad de México, cuando la mujer comenzó a insultar al chofer por no manejar rápido pues llevaba prisa para llegar a su trabajo.





Acoso bamba

Por medio de la plataforma de la red social “X” (antes Twitter), la cuenta @QuePocaMadre_Mx publicó un video, donde se observa al conductor de aplicación que intenta mantenerse calmado, mientras la pasajera está gritándole para que avance.

“Avánzale, písale”; “Si acá está despejado, pásate para allá, aprende a manejar. Pásate para allá o te voy a reportar”, son algunos de los comentarios que hace la mujer, que se encuentra visiblemente molesta.

El chofer respondió: “Perdón, pero yo no voy a manejar así. Perdón, señorita, yo no voy a manejar así... Señorita, yo estoy pidiendo que se baje, por favor”, añadió.





Farsante

Ante la negativa del taxista por avanzar, la pasajera hace una llamada, aparentemente al 911, y comienza a decir que el hombre la está acosando, mientras tanto, este último hace lo propio y activa la opción de llamada de emergencia dentro de la aplicación.

“Estoy sobre Avenida Revolución, y el conductor de Uber en donde vengo me viene acosando... Me viene acosando, me viene haciendo preguntas extrañas. Que estaba muy bonita y no sé qué tanto y le dije que se calmara, y que sino, no iba a avanzar”, se le escucha decir a la mujer al operador, para luego volver amenazar al chofer, que se identificó como Isaac Jorge Lozoya y expresar: “¿avanzas?, o te avientas cinco años de cárcel”.





