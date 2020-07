El ritmo de nuevos contagios por la COVID-19 en Perú se mantiene por encima de los 3 000 diarios y el último viernes llegó a un total de 319.646 casos acumulados. Pese a estas cifras, el ministro de Salud, Víctor Zamora, insistió en que hay una caída del nivel de contagios en Lima y Callao, zonas que concentran el 80 % de los casos en el país.

En este contexto se exhorta a la población a continuar con los protocolos para evitar el contagio: lavado de manos, uso de mascarilla y distancia social.

Sin embargo, hay muchos peruanos que no ven con seriedad al COVID-19 y están descuidando las medidas sanitarias que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS),

Tal es el caso de Walter Alfredo, un hombre que conversaba con su tapaboca suelto. Cuando la periodista de “Domingo al Día” le increpó por el incumplimiento de esta medida de bioseguridad, el sujeto se mostró desafiante y consideró que todo se trataba de un engaño.

“No se preocupe, yo estoy con Cristo Jesús, ese (el coronavirus) es un engaño del diablo y de la OMS. Les meten miedo a los hombres y a las mujeres. Es que me ahogo. Nadie me pude obligar que me lo ponga hasta la nariz, así como tampoco te puedo obligar nada a ti”, se le escucha decir al hombre.

