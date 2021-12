Un peluquero recibió una ola de críticas en redes sociales al pintar a un perro como El Grinch en temporada de Navidad, en Estados Unidos, aunque él aseguró que los productos utilizados para poner verde al animal no son tóxicos.

En San Diego, California, el hombre indicó que seguía las tendencias para captar la atención de los usuarios en el mundo digital, pero nunca pensó que dejar verde a un perro, como El Grinch, le traería tantos problemas y que sería acusado de maltrato animal.

El peluquero Gabriel Feitosa, de Estados Unidos, subió a su cuenta oficial de TikTok que pintó a un perro con el color verde por las temporadas navideñas, idéntico al popular personaje de El Grinch que se vuelve tendencia en estas épocas más aún por la película que salió con su mismo nombre y ya se exhibe en el mundo entero.

Los comentarios que recibió no fueron positivos en gran cantidad, al punto de ser acusado por maltrato animal debido a la apariencia del animal. Recordar que el pelaje animal es sensible y no tolera cualquier productos que le pueda padecer una enfermedad.

“Todos esos perros se ven miserables, puede que no los lastime, pero eso no significa que no sea abusivo. Los perros NO son juguetes. Qué vergüenza promover esto”. “No es artístico, es espantoso”. “Cruel, puro y simple. Burlarse de los perros con fines de lucro, complacer a gente estúpida. Me rompe el corazón’', son algunos de los comentarios que circularon en Twitter.

El Grinch es el personaje del corte y estilo también perruno.

La cosa llegó al punto que una organización sin fines de lucro famosísima por defender a los animales apareció para criticar la actitud del peluquero y sacar cara por el perro con el look de El Grinch.

“No hay nada ‘adorable’ en esto. El tinte para el cabello puede quemar la piel de los perros y provocar complicaciones graves, como intoxicación, reacciones alérgicas e incluso la muerte. Es crueldad hacia los animales y los peluqueros, y todos los involucrados, deberían estar avergonzados”, expresó la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA)





Defensa del peluquero

Al diario The Mirror, Gabriel Feitosa explicó como había realizado el procedimiento con el perro. Él aseguró que todo fue bastante seguro. “Usé un tinte vegano no tóxico para el cabello de mascotas para resaltar los colores”, explicó Gabriel. También difundo un mensaje sobre el caso en su cuenta oficial de Instagram con la mascota como El Grinch.

Además, añadió que “Teddy, siendo un perro blanco, era el modelo perfecto para él y con tijeras, creé formas para darle vida al diseño” de El Grinch.

“A la gente realmente le encanta. Algunos están preocupados por no saber cómo se realiza el proceso y sí es seguro, les afirmo que los tintes están desarrollados específicamente para mascotas y todos los ingredientes del tinte están aprobados por la FDA”, insistió a The Mirror.

Al final, las habilidades del estilista con el peinado del perro le han conseguido miles de seguidores en las redes sociales. Y muchos piden el estilo de El Grinch.