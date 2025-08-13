Petunia, una bulldog francés de 2 años, ganó el primer premio del concurso anual del perro más feo del mundo este 2025, en el condado de Sonoma, California, Estados Unidos.
Su dueña, Shannon Nyman, recibió 5 mil dólares del premio porque su mascota es el perro más feo del mundo.
Sea como fuere, Petunia recibió el aplauso de los asistentes.
Historia
El torneo, que se lleva a cabo desde hace casi 50 años y celebra las imperfecciones que hacen a cada perro especial y único, promueve la adopción de mascotas sin que importen raza, edad y apariencia.
Competidores
Acompañada por su dueña, Shannon Nyman, la pequeña conquistó al jurado y se llevó el premio mayor de 5 mil dólares, superando a otros 10 caninos con apariencias igual de singulares, entre ellos el perro Little Prince Wonder, un crestado chino de ocho años, y Nezumi, un chihuahua de 13.
