Krystian Kaulis (42), un alemán exartista de circo, disfruta su tiempo nadando abrazado de la Señora Meyer o Frau Meyer, un caimán que supera los dos metros y 100 kilos, en Alemania.

Indicó que conoce al caimán desde hace más de 40 años, al llegar a su hogar cuando, recuerda, era una “bebé”.

El caimán, en efecto, tiene un comportamiento ejemplar como si fuera un “niño”, afirman quienes lo han visto en el día a día en la casa donde recibe engreimiento constante.

Gran compañera

Krystian Kaulis dice que la Señora Meyer es su “compañera de vida” desde que su padre la adquirió siendo apenas una cría.

El animal, que come carne cruda “a sus horas”, nunca ha mordido a nadie en casa y su familia humana lo engríe.

Recuerdos

“Hace años, mientras los otros niños jugaban con sus osos de peluche, yo estaba siempre con la Señora Meyer. Ella era mi muñeca XXL, mi amiga, mi ayudante para hacer la tarea. Así que me acostaba junto a ella para leer”, cuenta Kristian Kaulis a Reuters sobre el inicio de su relación con el caimán.

De lo mejor

La familia, con todo y caimán, viven en la localidad Elmenhorst, en el distrito de Nordwestmecklenburg, con todas las comodidades para el reptil: una piscina con calefacción, y un cuarto especial para darle de comer.

Estos artefactos eran parte del circo familiar, pero tras el cierre fueron instalados en el patio del domicilio. Ahí es común que reciban visitas, y hasta dejan que jueguen con la Señora Meyer, obviamente con el debido cuidado.

