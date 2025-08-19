Durante los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Beijing, los deportistas cibernéticos sorprenden al público presente y que, a través de televisión, sigue la competencia en China, sobre todo de fútbol en que se ven jugadas “a lo Lionel Messi”.

Programados para que se desempeñen de la mejor manera, los futbolistas -con chips que incluyen movimientos de los astros del balompié- hacen paredes, regates y goles como campeones.

Hasta a uno lo comparan con Lionel Messi por su capacidad para dejar rivales en su camino.

Deportistas

Los Juegos Mundiales de Robots Humanoides 2025 comenzaron en Beijing, un evento que China ha calificado como el primer encuentro deportivo para robots del mundo. Durante tres días, 280 equipos compitieron en 487 partidos que incluyen deportes humanos y distintas presentaciones, con el fútbol como el deporte estrella.

Competidores

Estos juegos, la primera competencia mundial que presenta robots con apariencia humana, se celebran en el Anillo nacional de patinaje de velocidad de la capital china, construido específicamente para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022.

Los juegos, en los que participaron más de 500 robots de 16 países, incluyen deportes tradicionales como atletismo y baloncesto, así como tareas especializadas entre las que se cuentan la clasificación de medicamentos y limpieza.