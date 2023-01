Un video se ha vuelto viral en redes sociales sobre una denuncia homofóbica, donde una señora tiene un pésimo comportamiento contra una pareja homosexual que se encontraba abrazada en las inmediaciones de una iglesia en México. Y es que incluso, la señora en cuestión les arrojó agua bendita para “liberarlos del pecado”.

Frente a ello, las redes sociales se encargaron de que el video se vuelva viral en redes, lo que generó la completa indignación en la comunidad LGTBIQ+.

Incluso, en dicho video se ve cómo la mujer trató de llamar a la Policía para que le den apoyo y la ayuden a sacar a los enamoradores de la zona de la iglesia. Sin embargo, los jóvenes permanecieron en el lugar porque indicaron que no estaban haciendo nada de malo.

“Ahorita llamo al 911... No se quieren salir, que se vayan a abrazar allá al hotel o a la calle, hay tanto jardín y quieren estar aquí dentro de la casa de Dios... No queremos que estén ellos aquí, o sea si pueden cometer actos inmorales”, se le escucha decir a la mujer.

“Yo soy de provida y no se ha aprobado la ley, esto es de Satanás, sexto mandamiento de no fornicarás. Aún no se ha aprobado la ley para que sean libres de hacer actos sucios. Me parece que ni son mexicanos, vienen de otros países depravados a enseñarle inmoralidad a la gente”, agregó.

